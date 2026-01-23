Cotia firma convênios com o Estado para ampliar políticas de inclusão e empregabilidade

Parcerias garantem a implantação dos programas Centro TEA Paulista, Meu Emprego Inclusivo e TODAS in-Rede no município

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cotia firmou, nesta quinta-feira (22), convênios com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) para a implantação de três importantes programas voltados à inclusão social: Centro TEA Paulista, Meu Emprego Inclusivo e TODAS in-Rede.

A assinatura ocorreu no auditório da Secretaria Municipal da Educação e contou com a presença do prefeito Welington Formiga, do secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, da secretária municipal da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão, Solange Aroeira, além de representantes das áreas de Educação, Trabalho e Renda.Os convênios têm como objetivo fortalecer as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seus familiares e mulheres com deficiência, com foco em inclusão social, capacitação profissional, geração de renda e combate à violência.Entre os destaques está o Centro TEA Paulista, que oferece atendimento especializado e orientação multidisciplinar às pessoas com autismo e seus familiares, com acesso remoto para moradores de Cotia. O serviço funciona 24 horas e também prevê capacitação de servidores municipais das áreas de saúde, educação e assistência social.Na área de empregabilidade, o programa Meu Emprego Inclusivo vai atuar na preparação das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, com orientação profissional, elaboração de currículos, emissão de laudos capacitadores, cursos de curta duração e encaminhamento para vagas de emprego. O polo de atendimento contará com um espaço físico cedido pela Prefeitura de Cotia.Já o programa TODAS in-Rede será voltado às mulheres com deficiência, com cursos online sobre autonomia financeira, liderança, prevenção e combate à violência, além de capacitação de profissionais que atuam nas redes de proteção.Durante o evento, o prefeito Welington Formiga destacou que as ações fazem parte de um planejamento de longo prazo para transformar Cotia em referência em inclusão., afirmou.