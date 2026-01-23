Cotia firma convênios com o Estado para ampliar políticas de inclusão e empregabilidade

Parcerias garantem a implantação dos programas Centro TEA Paulista, Meu Emprego Inclusivo e TODAS in-Rede no município
|Foto: Divulgação
A Prefeitura de Cotia firmou, nesta quinta-feira (22), convênios com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) para a implantação de três importantes programas voltados à inclusão social: Centro TEA Paulista, Meu Emprego Inclusivo e TODAS in-Rede.
A assinatura ocorreu no auditório da Secretaria Municipal da Educação e contou com a presença do prefeito Welington Formiga, do secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, da secretária municipal da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão, Solange Aroeira, além de representantes das áreas de Educação, Trabalho e Renda.
Os convênios têm como objetivo fortalecer as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seus familiares e mulheres com deficiência, com foco em inclusão social, capacitação profissional, geração de renda e combate à violência.
Entre os destaques está o Centro TEA Paulista, que oferece atendimento especializado e orientação multidisciplinar às pessoas com autismo e seus familiares, com acesso remoto para moradores de Cotia. O serviço funciona 24 horas e também prevê capacitação de servidores municipais das áreas de saúde, educação e assistência social.
Na área de empregabilidade, o programa Meu Emprego Inclusivo vai atuar na preparação das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, com orientação profissional, elaboração de currículos, emissão de laudos capacitadores, cursos de curta duração e encaminhamento para vagas de emprego. O polo de atendimento contará com um espaço físico cedido pela Prefeitura de Cotia.
Já o programa TODAS in-Rede será voltado às mulheres com deficiência, com cursos online sobre autonomia financeira, liderança, prevenção e combate à violência, além de capacitação de profissionais que atuam nas redes de proteção.
Durante o evento, o prefeito Welington Formiga destacou que as ações fazem parte de um planejamento de longo prazo para transformar Cotia em referência em inclusão. “Inclusão vai além da terapia. Envolve acessibilidade, escolas preparadas, espaços públicos adaptados e políticas públicas estruturadas”, afirmou.