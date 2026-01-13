Cotia tem inscrições abertas para curso gratuito de Energia Solar Solidária

Os interessados em se inscrever devem ter mais de 18 anos e preencher um formulário







Os interessados em se inscrever devem ter mais de 18 anos e preencher um formulário que pode ser consultado aqui.





O curso trará noções básicas sobre Energia Solar, vantagem econômicas e a importância para a melhora do meio ambiente direta e indiretamente. O Instituto Federal de São Paulo - Campus Cotia fica na R. Howard Archibal Acheson Júnior, 393 - Jardim Barbacena.

O Instituto Federal de Cotia está com inscrição aberta para o Curso de Energia Solar Fotovoltaica. O curso será realizado em duas fases: nos dias 15, 16 e 23/01 as aulas são on-line e nos dias 28 e 29/01 as aulas serão práticas e presenciais, na parte da manhã.