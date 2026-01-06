Eduardo Nascimento reassume mandato na Câmara Municipal de Cotia

Vereador deixa Secretaria de Esportes e retorna ao Legislativo; suplente Rui Gomes deixa o mandato

Eduardo Nascimento. Foto: Reprodução

O vereador Eduardo Nascimento (PSB) reassumiu sua cadeira na Câmara Municipal de Cotia após deixar o cargo de secretário de Esportes. A mudança integra o processo de reorganização administrativa anunciado pela Prefeitura no início do ano.

Com o retorno de Eduardo Nascimento ao Legislativo, Rui Gomes, primeiro suplente do PSB, deixa o mandato que exercia na Câmara Municipal.Antes de assumir a Secretaria de Esportes, Eduardo Nascimento havia se licenciado do cargo de vereador. Com a saída da pasta, ele volta a exercer as atividades parlamentares na Casa de Leis.As mudanças no secretariado e no Legislativo municipal ocorrem no contexto de ajustes administrativos e políticos no início do ano.