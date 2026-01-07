Criminoso morre baleado durante ação da PM em condomínio de Cotia

Homem era apontado como um dos integrantes do chamado “Tribunal do Crime”
|Imagem: Brasil Urgente
Um homem de 33 anos morreu após um confronto com policiais militares no Condomínio Vida Plena. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima que levou equipes da Polícia Militar até o local.
De acordo com a PM, o criminoso era apontado como um dos integrantes do chamado “Tribunal do Crime”, ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Os policiais entraram no prédio com cautela e, ao acessarem a escadaria, se depararam com o homem acompanhado da esposa.
Ainda segundo a corporação, o suspeito estava armado e teria tentado se esconder atrás da mulher. Em determinado momento, ele teria feito menção de atirar contra os agentes. Diante da situação, os policiais efetuaram disparos.
O homem foi atingido por cinco tiros, que acertaram o braço, o tórax e o abdômen. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia.
(Com informações do Brasil Urgente)