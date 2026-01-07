Criminoso morre baleado durante ação da PM em condomínio de Cotia

Homem era apontado como um dos integrantes do chamado “Tribunal do Crime”

Imagem: Brasil Urgente

Um homem de 33 anos morreu após um confronto com policiais militares no Condomínio Vida Plena. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima que levou equipes da Polícia Militar até o local.





(Com informações do Brasil Urgente)

De acordo com a PM, o criminoso era apontado como um dos integrantes do chamado “Tribunal do Crime”, ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).Os policiais entraram no prédio com cautela e, ao acessarem a escadaria, se depararam com o homem acompanhado da esposa.Ainda segundo a corporação, o suspeito estava armado e teria tentado se esconder atrás da mulher. Em determinado momento, ele teria feito menção de atirar contra os agentes. Diante da situação, os policiais efetuaram disparos.O homem foi atingido por cinco tiros, que acertaram o braço, o tórax e o abdômen. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia.