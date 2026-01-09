Defesa Civil de SP alerta para temporais neste fim de semana

Frente fria associada a ciclone extratropical pode provocar chuva forte, raios e rajadas de vento a partir de sábado (10)

Foto: Climatempo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de temporais isolados em diversas regiões do estado durante o fim de semana, em razão da aproximação e passagem de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. Os efeitos do sistema começam a ser percebidos a partir deste sábado (10) e seguem até domingo (11). Para esta sexta-feira (9), não há previsão de impactos relevantes.

Segundo a Defesa Civil, o ciclone deverá se formar e atuar principalmente sobre o Uruguai, com deslocamento em direção ao oceano, o que limita sua influência direta sobre o território paulista quando comparada a eventos anteriores. Ainda assim, a frente fria favorece a ocorrência de pancadas de chuva fortes e isoladas em várias regiões do estado.As áreas com maior potencial para temporais incluem as regiões que fazem divisa com o estado do Paraná e a faixa leste paulista. Nesses locais, pode haver chuva intensa acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e queda isolada de granizo. De acordo com os modelos meteorológicos, não há indicação de acumulados expressivos de chuva até o momento.Temperaturas seguem elevadasAs temperaturas permanecem altas em grande parte do estado, com leve redução ao longo do fim de semana. Na Região Metropolitana de São Paulo, os termômetros devem variar entre 21°C e 33°C. Na Baixada Santista, as temperaturas ficam entre 25°C e 35°C.No interior e nas regiões norte e oeste, as máximas seguem elevadas, podendo atingir 35°C em áreas como Vale do Paraíba, Litoral Norte, Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. No Vale do Ribeira e na região de Itapeva, as temperaturas podem chegar a 37°C. Já nas áreas mais altas, como a Serra da Mantiqueira, as mínimas ficam em torno de 15°C, com máximas de até 26°C.OrientaçõesA Defesa Civil do Estado informou que segue monitorando as condições meteorológicas e reforça a importância de a população acompanhar os alertas oficiais, especialmente durante a ocorrência de temporais isolados. Em caso de chuva forte, a orientação é evitar áreas alagadas, locais abertos durante tempestades e estruturas frágeis em situações de vento intenso.