Acidente entre caminhão e carro deixa quatro mortos na Rodovia Régis Bittencourt

Colisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (29), em Taboão da Serra, e provocou interdição de faixas e congestionamento

Foto: TV Globo

Um grave acidente envolvendo um caminhão que transportava caçambas de entulho e um carro de passeio deixou quatro pessoas mortas na madrugada desta quinta-feira (29), na Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

De acordo com as informações iniciais, quatro homens com idades entre 25 e 30 anos seguiam no sentido interior da rodovia e tentavam realizar uma conversão para cruzar a pista e acessar um bairro da região. No momento da manobra, o caminhão, que trafegava no sentido capital, acabou colidindo com o veículo.Segundo relatos de testemunhas, o carro, um Ford Fiesta, teria avançado o sinal vermelho, o que pode ter contribuído para a ocorrência do acidente. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão.O caminhão transportava cinco caçambas de entulho vazias, empilhadas. Com o impacto, o carro ficou preso sob o caminhão, e os ocupantes ficaram presos às ferragens. A força da batida foi tão intensa que o motor do veículo se desprendeu, ficando espalhado pela pista.O motorista do caminhão não se feriu e foi encaminhado à Delegacia de Taboão da Serra, onde prestou depoimento.O acidente aconteceu no trecho urbano da rodovia, conhecido como Avenida Taboão da Serra. Ao menos duas faixas precisaram ser interditadas, o que provocou lentidão e congestionamento no trânsito da região durante o atendimento à ocorrência.