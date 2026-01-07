Carro desgovernado invade loja de conveniência em posto de combustíveis no Butantã; VÍDEO

Acidente foi causado por motorista idoso que perdeu o controle após calçado prender nos pedais; uma funcionária ficou ferida

Imagem: TV Globo

Um carro desgovernado invadiu e destruiu uma loja de conveniência em um posto de combustíveis no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, na tarde de terça-feira (6). O acidente foi provocado por um motorista idoso que perdeu o controle da direção após o calçado enroscar nos pedais do veículo.





Uma funcionária de 31 anos sofreu ferimentos e foi encaminhada ao hospital por precaução. Segundo informações, ela passa bem e não corre risco. As demais pessoas que estavam no local não se feriram gravemente.



Após o acidente, o motorista realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. Ele relatou às autoridades que perdeu o controle do carro ao prender os pés nos pedais.



A perícia foi acionada para avaliar as circunstâncias do ocorrido. O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal culposa, quando não há intenção, na direção de veículo automotor.



Enquanto o posto de combustíveis segue funcionando normalmente, a loja de conveniência permanece fechada para reformas estruturais e reposição de estoque. A previsão é que o atendimento seja retomado em breve.

No momento da colisão, três pessoas estavam dentro da loja: duas funcionárias e um cliente. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atravessa a área das bombas de combustível, quebra a fachada de vidro do estabelecimento e avança pelo interior da loja, derrubando gôndolas e atingindo equipamentos, como geladeiras.