Caucaia do Alto ganha franquia de lavanderia express

A lavanderia funciona diariamente no modelo "faça você mesmo"





O distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, passou a contar com uma nova opção de serviço. Em 20 de dezembro foi inaugurada a primeira unidade da Maria Express, rede de lavanderias de autoatendimento do Grupo Maria, marcando a chegada do modelo self-service ao distrito.

Em Caucaia, a novidade atende especialmente moradores que buscam otimizar o tempo e reduzir custos com lavagem de roupas. O modelo “faça você mesmo” tem ganhado espaço, sobretudo entre os mais jovens.

Além da praticidade, com ciclos completos de lavagem e secagem que duram cerca de uma hora, a unidade também aposta na sustentabilidade. As máquinas profissionais utilizadas no espaço reduzem o consumo de água e energia em comparação aos equipamentos domésticos, utilizam insumos biodegradáveis e contam com dosagem automática, o que diminui o desperdício de produtos químicos.

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) apontam que o número de lavanderias de autoatendimento cresceu cerca de 15% entre 2020 e 2024, impulsionado principalmente pela busca dos consumidores por praticidade, rapidez e economia.

Localizada dentro do Posto D+ no centro de Caucaia do Alto, a lavanderia funciona diariamente e oferece estrutura pensada para o conforto do usuário, com ambiente climatizado, Wi-Fi gratuito e suporte para orientações.

Serviço:

Endereço: Avenida Roque Celestino Pires, nº 959, Loja 09 – Centro de Caucaia do Alto

Horário: Todos os dias, das 5h às 20h

Destaques: Wi-Fi gratuito, ambiente climatizado e suporte ao usuário