Licenciamento 2026 já pode ser feito antecipadamente em São Paulo

Regularização pode ser feita no primeiro semestre para placas de qualquer final, antes do início do calendário oficial

Foto: Agência SP





Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já podem realizar o licenciamento anual de 2026 de forma antecipada. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) abriu, no primeiro semestre, a possibilidade de regularização para automóveis com qualquer final de placa, antes do início do calendário oficial, previsto para ocorrer entre julho e dezembro.



O licenciamento é obrigatório e permite ao Detran-SP manter o controle da frota em circulação no estado. A falta do documento pode resultar no recolhimento do veículo, que será encaminhado a um pátio credenciado em caso de fiscalização.



Nessas situações, a liberação pode ser solicitada de forma rápida por meio da Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), serviço online disponível no site do Detran-SP. Após a quitação dos débitos, incluindo taxas de estadia e licenciamento, o condutor recebe o ofício de liberação digital e pode retirar o veículo do pátio em poucos minutos.

A medida permite que os condutores também quitem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de forma integral e comecem o ano sem pendências. Somente nos três primeiros meses de 2025, mais de 5,5 milhões de veículos foram licenciados no estado.Neste ano, após a quitação dos débitos, a atualização do documento ocorre de forma instantânea. O licenciamento pode ser realizado em poucos minutos pelo portal do Detran-SP, onde também é possível verificar e pagar, inclusive via Pix, eventuais multas pendentes e débitos de anos anteriores.Para concluir o licenciamento, é necessário quitar o IPVA, possíveis multas de trânsito e pagar a taxa anual, que em 2026 é de R$ 174,08. O procedimento exige apenas a informação do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).Após o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) digital pode ser baixado ou impresso pelo site do Detran-SP, Poupatempo ou Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), além dos aplicativos Detran-SP e Poupatempo Digital. O documento pode ser salvo no celular ou impresso em papel comum. Outra opção é efetuar o pagamento em bancos conveniados, por meio de internet banking, aplicativos ou caixas eletrônicos.Caso o licenciamento não esteja disponível, o condutor deve verificar a existência de pendências, como multas em aberto, débitos fiscais ou bloqueios administrativos e judiciais.