Correios de Caucaia do Alto amplia oferta de serviços

A unidade dos Correios em Caucaia do Alto passou a fornecer mais soluções aos clientes. Agora, além do Sedex e PAC, os cerca de 70 mil habitantes do distrito passam a poder enviar remessas internacionais, comprar Tele Sena Chip Correios Celular e CNP Seguros.





A unidade continua sendo um ponto para retirada de cartas e encomendas.



Instalada em parceria com a prefeitura, a unidade funciona na rua Manoel Ferraz de Almeida, 38, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.