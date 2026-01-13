Câmera flagra tentativa de assalto em plena luz do dia em Cotia

A vítima, Sione, de 47 anos, voltava para casa após ir a uma manicure quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.

Uma câmera de segurança registrou uma tentativa de assalto ocorrida na tarde do último sábado (11), no bairro Vila Monte Serrat, em Cotia. A vítima, Sione, de 47 anos, voltava para casa após ir a uma manicure quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.

De acordo com o relato da vítima, os suspeitos se aproximaram rapidamente e o garupa chegou a apontar uma arma, exigindo que ela entregasse o aparelho celular. Assustada, Sione reagiu correndo em direção ao condomínio onde mora há cerca de três anos, conseguindo escapar da ação criminosa.

As imagens mostram o momento em que a motocicleta se aproxima da vítima e, em poucos segundos, deixa o local sem levar nada. Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e realizou o registro da ocorrência.