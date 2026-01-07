Espaço espiritual pouco conhecido desperta curiosidade na divisa entre Cotia e Embu

Discreto e cercado por áreas verdes, templo filosófico atrai olhares de quem passa pela região

Imagem ilustrativa criada por IA

Localizado em uma área de transição entre Cotia e Embu das Artes, o Templo da Ordem do Graal na Terra é um dos espaços que mais despertam curiosidade entre moradores da região. Muitos conhecem o local de passagem ou por comentários, mas ainda desconhecem sua história e finalidade.

Diferente de templos religiosos tradicionais, o espaço não realiza missas, cultos ou celebrações abertas ao público. A Ordem do Graal na Terra se define como uma instituição espiritual e filosófica, inspirada nos ensinamentos do escritor e pensador Abd-Ru-Shin, autor da obra Na Luz da Verdade.Segundo a instituição, o Graal não é entendido como um objeto físico, mas como um símbolo da verdade espiritual e das leis universais da Criação, que orientariam a vida humana. O templo funciona como um local de recolhimento, reflexão e estudo, voltado ao autoconhecimento e à vivência ética.A presença do templo na região dialoga com o perfil de Cotia e Embu das Artes, municípios conhecidos por abrigar áreas verdes, centros de espiritualidade, retiros e práticas voltadas ao bem-estar e à introspecção. Ao longo dos anos, esses espaços ajudaram a consolidar a região como um polo alternativo de espiritualidade na Grande São Paulo.Apesar da curiosidade do público, o local mantém uma postura reservada. As atividades são voltadas principalmente a membros e simpatizantes da filosofia do Graal, sem exigência de conversão ou filiação religiosa. A Ordem reforça que não se trata de uma religião formal, mas de um caminho de desenvolvimento espiritual individual.📍 Endereço:Rua Sete de Setembro, 29.200Chácaras Bartira – CEP 06845-000Embu das Artes (SP)