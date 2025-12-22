Saiba como ficará o atendimento nos departamentos municipais de Cotia neste fim de ano









Segurança Pública: A Guarda Civil Municipal (GCM) segue em patrulhamento e disponível pelo telefone de emergência 153.

Saúde (Urgência e Emergência):SAMU: Atendimento pelo telefone 192.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Atalaia.

Pronto Atendimento (PA) Parque São George.

Pronto Atendimento (PA) Caucaia do Alto.

Pronto-Socorro Infantil.

As atividades administrativas retomam o fluxo regular a partir do dia 05/01/2026.

A Prefeitura de Cotia informou o cronograma de funcionamento das repartições públicas municipais durante a semana do natal e do ano novo.Os departamentos municipais manterão o atendimento normal nos seguintes dias diasNessas datas, os munícipes poderão realizar protocolos, consultas administrativas e utilizar os serviços do Paço Municipal e demais secretarias em seus horários habituais.Nos períodos de feriado e pontos facultativos, dias, além dede 2026 o atendimento presencial administrativo será suspenso. No entanto, os serviços essenciais de urgência e emergência funcionarão ininterruptamente (24h).Confira os órgãos que permanecem ativos: