Saiba como ficará o atendimento nos departamentos municipais de Cotia neste fim de ano

A Prefeitura de Cotia informou o cronograma de funcionamento das repartições públicas municipais durante a semana do natal e do ano novo.
Os departamentos municipais manterão o atendimento normal nos seguintes dias dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro.
Nessas datas, os munícipes poderão realizar protocolos, consultas administrativas e utilizar os serviços do Paço Municipal e demais secretarias em seus horários habituais.
Nos períodos de feriado e pontos facultativos, dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro, além de 1º e 2 de janeiro de 2026 o atendimento presencial administrativo será suspenso. No entanto, os serviços essenciais de urgência e emergência funcionarão ininterruptamente (24h).
Confira os órgãos que permanecem ativos:
- Segurança Pública: A Guarda Civil Municipal (GCM) segue em patrulhamento e disponível pelo telefone de emergência 153.
- Saúde (Urgência e Emergência):SAMU: Atendimento pelo telefone 192.
- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Atalaia.
- Pronto Atendimento (PA) Parque São George.
- Pronto Atendimento (PA) Caucaia do Alto.
- Pronto-Socorro Infantil.
As atividades administrativas retomam o fluxo regular a partir do dia 05/01/2026.