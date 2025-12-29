VÍDEO: Homem é morto a tiros em bar de Taboão da Serra; outro fica ferido

Criminoso chegou de moto, atirou contra as vítimas e fugiu; ação foi registrada por câmeras de segurança

Imagem: Reprodução

Um homem de 37 anos morreu e outro, da mesma idade, ficou ferido após um ataque a tiros na madrugada de domingo (28), em um bar localizado na Rua Paulo Augusto de Andrade, em Taboão da Serra.







Ainda de acordo com as gravações, outro homem tentou entrar em luta corporal com o atirador na tentativa de desarmá-lo. Ele também foi baleado, mas sobreviveu. Ferido, foi levado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.



Após os disparos, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta. Não há informações se ele contou com o apoio de outras pessoas na fuga.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. A Polícia Civil analisa as imagens das câmeras de segurança para identificar e prender o autor do crime. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181.

Segundo informações, o autor dos disparos chegou ao local em uma motocicleta, entrou no estabelecimento usando capacete, sacou uma arma e atirou contra as vítimas. A ação foi registrada por câmeras de segurança do bar.As imagens mostram o suspeito chegando ao local, cumprimentando alguns clientes e, em seguida, efetuando disparos contra a cabeça de um homem que estava sentado. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade não foi divulgada pelas autoridades.