VÍDEO: Homem é morto a tiros em bar de Taboão da Serra; outro fica ferido

Criminoso chegou de moto, atirou contra as vítimas e fugiu; ação foi registrada por câmeras de segurança
|Imagem: Reprodução
Um homem de 37 anos morreu e outro, da mesma idade, ficou ferido após um ataque a tiros na madrugada de domingo (28), em um bar localizado na Rua Paulo Augusto de Andrade, em Taboão da Serra.
Segundo informações, o autor dos disparos chegou ao local em uma motocicleta, entrou no estabelecimento usando capacete, sacou uma arma e atirou contra as vítimas. A ação foi registrada por câmeras de segurança do bar.
As imagens mostram o suspeito chegando ao local, cumprimentando alguns clientes e, em seguida, efetuando disparos contra a cabeça de um homem que estava sentado. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade não foi divulgada pelas autoridades.
Ainda de acordo com as gravações, outro homem tentou entrar em luta corporal com o atirador na tentativa de desarmá-lo. Ele também foi baleado, mas sobreviveu. Ferido, foi levado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.
Após os disparos, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta. Não há informações se ele contou com o apoio de outras pessoas na fuga.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. A Polícia Civil analisa as imagens das câmeras de segurança para identificar e prender o autor do crime. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181.