Moradora de Cotia relata falta de água em meio à onda de calor; vídeo

Abastecimento irregular tem dificultado atividades básicas; fornecimento não seria suficiente para encher caixas d’água, segundo relato
|Imagem enviada ao Cotia e Cia
Uma moradora de Cotia relata problemas recorrentes no abastecimento de água em meio aos dias de calor intenso registrados na cidade, com temperaturas acima dos 30 °C. A situação ocorre, a princípio, na Rua Bororós, no bairro Morada Santa Fé, e tem gerado transtornos no dia a dia.
A moradora Fábia Souza afirma que enfrenta a ausência de água há meses. Segundo ela, apesar das informações de redução no fornecimento divulgadas pela Sabesp em diferentes regiões, no local onde mora o problema é mais grave.
“Estamos há meses sofrendo com a ausência de água. A Sabesp informa nas contas que o fornecimento está sendo reduzido, mas aqui não só diminuiu como praticamente secou tudo”, relatou.
De acordo com Fábia, quando o abastecimento é retomado, a pressão é insuficiente. “Quando ‘abrem’ a água, ela não sobe para as caixas, mal chega à torneira”, disse. A falta de água tem dificultado atividades básicas, como higiene pessoal, preparo de alimentos e limpeza da residência.
A moradora também questiona os horários informados para o abastecimento. Segundo ela, a orientação seria de interrupção às 19h, com retorno às 5h, porém a situação não corresponde ao comunicado.
“Esse vídeo [veja abaixo] foi gravado às 13h39 [desta segunda-feira (29)] e não tinha água. Quando vem, acontece por volta das 5h, mas às 8h já não tem mais. O dia passa assim”, afirmou.
Diante da situação, a moradora relata que precisa recorrer ao armazenamento em galões ou à compra de água para suprir as necessidades básicas. A preocupação é maior por se tratar de um período de calor intenso, o que aumenta o desconforto e os riscos à saúde.
O Cotia e Cia entrou em contato com a Sabesp para solicitar esclarecimentos sobre o problema e aguarda um posicionamento.