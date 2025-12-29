Dois jovens morrem afogados em represas da Grande São Paulo no mesmo dia

Ocorrências foram registradas nas represas Billings, em São Bernardo do Campo, e Guarapiranga, em Itapecerica da Serra

Foto: Alesp

Dois jovens morreram afogados em represas da Região Metropolitana de São Paulo neste domingo (28). Os casos foram registrados na Represa Billings, em São Bernardo do Campo, e na Represa de Guarapiranga, em Itapecerica da Serra, segundo informações do Corpo de Bombeiros.





*Com informações do portal Metrópoles

Na Represa Billings, um homem de 20 anos foi encontrado morto na Comunidade Zé do Buraco, no bairro Batistini. O corpo foi localizado e removido do local pelas equipes de resgate.Já na Represa de Guarapiranga, os bombeiros atenderam duas ocorrências no mesmo dia. A primeira foi registrada por volta das 18h, na Rua México, onde um homem de 22 anos foi encontrado sem vida. No mesmo atendimento, uma segunda vítima havia sido socorrida por pessoas que estavam no local antes da chegada das equipes.Ainda no domingo, outra ocorrência de afogamento foi registrada na Represa de Guarapiranga, na Rua Potiguar. Um homem de 60 anos foi resgatado e encaminhado ao Pronto-Socorro Central de Itapecerica da Serra, de acordo com o Corpo de Bombeiros.As circunstâncias dos afogamentos não foram informadas.