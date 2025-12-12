VÍDEO: Funcionário da Enel é preso por cobrar R$ 2,5 mil para religar energia

Abordagem ocorreu em SP; empresa reforça que nenhum serviço de restabelecimento pode ser cobrado do consumidor

Imagem: Redes Sociais





Um funcionário da Enel São Paulo foi detido nesta quinta-feira (11) após ser surpreendido cobrando R$ 2,5 mil para restabelecer a energia elétrica de um imóvel na Vila Mariana, zona sul da capital.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rafael Minatogawa (@rafaminatosp)



A prisão ocorreu em meio a um cenário crítico: mais de 800 mil imóveis permaneciam sem energia na Região Metropolitana de São Paulo na manhã desta sexta-feira (12/12), quase 48 horas após os fortes temporais provocados por um ciclone extratropical que avançou pelo Sul do país.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes do 16º Distrito Policial (Vila Clementino) prenderam o suspeito em flagrante por corrupção passiva na Praça Manuel Vaz de Toledo.



Procurada, a Enel afirmou que nenhum serviço emergencial de restabelecimento de energia pode ser cobrado individualmente e classificou a prática como totalmente contrária às normas da empresa. A concessionária orienta que consumidores desconfiem de qualquer solicitação de pagamento e busquem atendimento pelos canais oficiais. A prisão ocorreu em meio a um cenário crítico: mais de 800 mil imóveis permaneciam sem energia na Região Metropolitana de São Paulo na manhã desta sexta-feira (12/12), quase 48 horas após os fortes temporais provocados por um ciclone extratropical que avançou pelo Sul do país.De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes do 16º Distrito Policial (Vila Clementino) prenderam o suspeito em flagrante por corrupção passiva na Praça Manuel Vaz de Toledo.Procurada, a Enel afirmou que nenhum serviço emergencial de restabelecimento de energia pode ser cobrado individualmente e classificou a prática como totalmente contrária às normas da empresa. A concessionária orienta que consumidores desconfiem de qualquer solicitação de pagamento e busquem atendimento pelos canais oficiais.

A abordagem aconteceu depois que o subprefeito da região, Rafael Minatogawa, gravou um vídeo questionando o colaborador sobre como “acertar” a religação na Rua Sena Madureira. Nas imagens, o homem admite ter solicitado o valor para reconectar o fornecimento.