Morre aos 73 anos a educadora Shirley Machado, servidora da rede municipal de Cotia

Educadora atuou por mais de 30 anos na rede municipal e deixou legado de dedicação ao magistério público

Foto: Arquivo pessoal

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunicou o falecimento da servidora pública Shirley Machado de Matos, aos 73 anos. A educadora dedicou mais de três décadas ao magistério público municipal, com atuação como professora e diretora em diversas unidades da rede de ensino.

Servidora do município desde 1º de junho de 1992, Shirley construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação, pela ética profissional e pelo vínculo com a comunidade escolar. Ao longo da carreira, atuou nas escolas municipais Deusnil Gonçalves de Sousa, Vicente Maciel, Francisca Manoel de Oliveira e Sidrônia Nunes Pires.Segundo a Secretaria de Educação, Shirley trabalhou na EM Deusnil Gonçalves de Sousa até 2011. Entre 2011 e 2016, atuou na EM Vicente Maciel, onde exerceu por aproximadamente 11 anos a função de diretora. Posteriormente, passou pela EM Francisca Manoel de Oliveira de 2016 a 2017, retornando à EM Vicente Maciel no período de 2018 a 2024. Em 2025, voltou a atuar na EM Francisca Manoel de Oliveira e, atualmente, exercia suas funções na EM Sidrônia Nunes Pires.Reconhecida como profissional dedicada e comprometida, Shirley Machado de Matos deixa um legado de contribuição à educação pública municipal e à formação de gerações de estudantes. Além da atuação profissional, é lembrada como mãe, esposa, amiga e servidora exemplar.Em nota, a Prefeitura de Cotia manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a toda a comunidade escolar neste momento de luto.