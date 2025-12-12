Cotia tem 26 mil imóveis sem luz há mais de 48 horas; Enel não tem prazo para restabelecimento

Regiões como Jd. Lavapés, Granja Viana, Caputera, Caucaia do Alto e Pq. Rincão seguem no escuro após efeitos do ciclone extratropical

Imagem: Cotia e Cia

Diversos bairros de Cotia chegam ao terceiro dia consecutivo sem energia elétrica após os fortes temporais provocados pela passagem de um ciclone extratropical que atingiu o Sul e o Sudeste do país.

As rajadas de vento e a queda de árvores sobre a rede elétrica afetaram o fornecimento em vários pontos da cidade, que ainda enfrenta consequências severas do evento climático.Segundo informações atualizadas até as 9h30 desta sexta-feira, 26.288 imóveis permaneciam sem luz, o equivalente a 18,57% de todo o município.Entre as áreas mais afetadas estão o Jardim Lavapés, partes da Granja Viana, Caputera, região do km 26, Jardim Nomura, Parque Rincão e trechos do distrito de Caucaia do Alto, além de outros bairros que registram interrupção prolongada.Moradores relatam transtornos que vão desde perda de alimentos à impossibilidade de trabalhar, e reclamam da falta de informações claras. A Enel não deu prazo para restabelecer o fornecimento, o que aumenta a preocupação da população, especialmente diante das altas temperaturas e da necessidade de serviços básicos.O ciclone extratropical que avançou pelo país nos últimos dias provocou quedas de energia em diversas cidades do Sudeste, mas Cotia está entre os municípios mais afetados. A Defesa Civil de Cotia informou que segue monitorando ocorrências e orientando moradores das áreas mais prejudicadas.