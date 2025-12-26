Motorista de aplicativo é esfaqueada durante tentativa de roubo em Cotia

Mulher foi atacada por passageiro durante corrida na Estrada do Capuava; criminoso foi preso em flagrante por tentativa de latrocínio

Uma motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de roubo violenta no final da tarde de terça-feira (24), na Estrada do Capuava, em Cotia. O suspeito foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a ocorrência, a vítima trabalhava como motorista de aplicativo (Uber) quando aceitou uma corrida com destino à região do Rio Cotia. Durante o trajeto, o passageiro anunciou o roubo e a agarrou pelo pescoço. Em seguida, passou a desferir golpes de arma branca, tentando atingir o pescoço da motorista.Mesmo ferida, a vítima reagiu e entrou em luta corporal dentro do veículo. Para se defender, utilizou os braços, sofrendo diversas lesões perfurocortantes, além de agressões físicas. Em um momento de reação, conseguiu parar o carro, pedir ajuda e fugir do local.Populares acionaram a GCM, que encontrou a motorista ferida ao lado do veículo. Ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro do Parque São Jorge, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.Durante buscas na região, os guardas localizaram o suspeito ferido em uma área de mata próxima. O celular da vítima foi encontrado ao lado dele. O homem foi levado para atendimento médico e, depois, conduzido à Delegacia de Polícia de Cotia.A Polícia Civil enquadrou o caso como tentativa de latrocínio, já que, segundo a investigação, os golpes foram direcionados a regiões vitais e a vítima só não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agressor. O caso segue sob investigação.