Cotia dá início ao “Natal dos Sonhos” com programação especial a partir desta sexta (12)

Evento terá apresentações musicais, cantatas e show do Palhaço Tirullipa ao longo do fim de semana e da próxima semana
|Foto: Divulgação
A Prefeitura de Cotia inicia nesta sexta-feira (12), às 18h, a programação do Natal dos Sonhos, com o acendimento oficial da decoração na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. A noite de abertura contará com a Cantata de Natal da Igreja Adventista de Cotia e outras atrações abertas ao público.
No sábado (13), as atividades continuam a partir das 18h no recinto de eventos localizado em frente à Prefeitura. Além do acendimento das luzes, haverá apresentação da Cantata de Natal da Igreja Assembleia de Deus. Já no domingo (14), o palco recebe a Cantata de Natal dos Arautos do Evangelho.
A programação segue durante a semana. Na segunda-feira (15), o evento terá o show “Noel.com”, com o Palhaço Tirullipa, também no recinto de eventos.
A Prefeitura informou que a programação completa será divulgada nos próximos dias.
Serviço – Natal dos Sonhos
12/12 – Sexta-feira
18h – Ato de inauguração
20h – Cantata de Natal – Igreja Adventista
Local: Praça dos Romeiros – Centro de Caucaia do Alto
13/12 – Sábado
18h – Ato de inauguração
19h30 – Cantata de Natal – Igreja Assembleia de Deus
Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. Bahia
14/12 – Domingo
20h – Cantata de Natal – Arautos do Evangelho
Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. Bahia
15/12 – Segunda-feira
19h – Show “Noel.com” – Palhaço Tirullipa
Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. Bahia
12/12 – Sexta-feira
18h – Ato de inauguração
20h – Cantata de Natal – Igreja Adventista
Local: Praça dos Romeiros – Centro de Caucaia do Alto
13/12 – Sábado
18h – Ato de inauguração
19h30 – Cantata de Natal – Igreja Assembleia de Deus
Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. Bahia
14/12 – Domingo
20h – Cantata de Natal – Arautos do Evangelho
Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. Bahia
15/12 – Segunda-feira
19h – Show “Noel.com” – Palhaço Tirullipa
Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. Bahia