Cotia dá início ao “Natal dos Sonhos” com programação especial a partir desta sexta (12)

Evento terá apresentações musicais, cantatas e show do Palhaço Tirullipa ao longo do fim de semana e da próxima semana

Foto: Divulgação





A Prefeitura de Cotia inicia nesta sexta-feira (12), às 18h, a programação do Natal dos Sonhos, com o acendimento oficial da decoração na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. A noite de abertura contará com a Cantata de Natal da Igreja Adventista de Cotia e outras atrações abertas ao público.

Serviço – Natal dos Sonhos



12/12 – Sexta-feira

18h – Ato de inauguração

20h – Cantata de Natal – Igreja Adventista

Local: Praça dos Romeiros – Centro de Caucaia do Alto



13/12 – Sábado

18h – Ato de inauguração

19h30 – Cantata de Natal – Igreja Assembleia de Deus

Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura

Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. Bahia



14/12 – Domingo

20h – Cantata de Natal – Arautos do Evangelho

Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura

Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. Bahia



15/12 – Segunda-feira

19h – Show “Noel.com” – Palhaço Tirullipa

Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura

Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Pq. Bahia

No sábado (13), as atividades continuam a partir das 18h no recinto de eventos localizado em frente à Prefeitura. Além do acendimento das luzes, haverá apresentação da Cantata de Natal da Igreja Assembleia de Deus. Já no domingo (14), o palco recebe a Cantata de Natal dos Arautos do Evangelho.A programação segue durante a semana. Na segunda-feira (15), o evento terá o show “Noel.com”, com o Palhaço Tirullipa, também no recinto de eventos.A Prefeitura informou que a programação completa será divulgada nos próximos dias.