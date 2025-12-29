Tarifas de ônibus terão reajuste de 5,2% em cidades da região a partir de janeiro de 2026

Medida entra em vigor no dia 5 e atinge cinco municípios, de acordo com o Cioeste

Imagem ilustrativa / ViaTrolebus

O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE) anunciou que as tarifas do transporte coletivo por ônibus terão reajuste de 5,2% a partir do dia 5 de janeiro de 2026.



Entre os fatores analisados estão despesas com manutenção da frota, combustíveis, insumos, mão de obra e demais custos necessários para a operação dos serviços.



O consórcio informou ainda que a medida tem como objetivo assegurar a continuidade, a qualidade, a segurança e a regularidade do transporte coletivo oferecido à população da região oeste da Grande São Paulo.

A atualização dos valores será aplicada em cinco municípios que integram o consórcio: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi.De acordo com o CIOESTE, o reajuste foi definido com base em critérios técnicos e legais, levando em consideração a necessidade de recomposição dos custos operacionais do sistema de transporte.