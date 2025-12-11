VÍDEO: Formiga vai até a base da Enel e pressiona empresa: “Cotia não aguenta mais”

Visita ocorreu em meio ao prolongado apagão que ainda atinge diversas regiões da cidade

O prefeito de Cotia, Welington Formiga, esteve nesta quinta-feira (11) na base operacional da Enel, onde informou que se reuniu com representantes da concessionária e notificou formalmente a empresa.



Mais de 40 mil imóveis seguem sem energia



De acordo com atualização das 14h44 divulgada pela Enel, 40.862 imóveis em Cotia ainda estavam sem energia elétrica, o que corresponde a 28,87% dos consumidores atendidos pela concessionária no município.



A Prefeitura informou que continuará acompanhando a atuação da Enel e que novas medidas poderão ser adotadas caso o restabelecimento não avance de forma satisfatória.

