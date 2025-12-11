VÍDEO: Formiga vai até a base da Enel e pressiona empresa: “Cotia não aguenta mais”

Neto Rossi

Visita ocorreu em meio ao prolongado apagão que ainda atinge diversas regiões da cidade

Imagem: Redes Sociais 

O prefeito de Cotia, Welington Formiga, esteve nesta quinta-feira (11) na base operacional da Enel, onde informou que se reuniu com representantes da concessionária e notificou formalmente a empresa.

A visita ocorreu em meio ao prolongado apagão que ainda atinge diversas regiões da cidade.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Formiga afirmou que a Prefeitura está cobrando mais equipes e ações imediatas da concessionária. “Acabamos de notificar a Enel. Fizemos uma reunião aqui. Queremos novas equipes, Cotia não aguenta mais! Estamos cobrando a Enel. Muitos comerciantes perderam seus produtos”, declarou.


Mais de 40 mil imóveis seguem sem energia

De acordo com atualização das 14h44 divulgada pela Enel, 40.862 imóveis em Cotia ainda estavam sem energia elétrica, o que corresponde a 28,87% dos consumidores atendidos pela concessionária no município.

A Prefeitura informou que continuará acompanhando a atuação da Enel e que novas medidas poderão ser adotadas caso o restabelecimento não avance de forma satisfatória.
