Rodoanel registra engavetamento entre carretas e caminhões em Embu das Artes

Acidente no km 29 interditou três faixas e gerou mais de 20 km de lentidão entre o Rodoanel e a Régis Bittencourt

Foto: Artesp





Um engavetamento envolvendo três carretas, um caminhão e um bitrem interditou três faixas do Rodoanel (SP-021) na manhã desta quinta-feira (4), em Embu das Artes.



O acidente ocorreu no km 29 da rodovia, e a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, não há registro de feridos.



Segundo a Artesp, às 8h40 o engavetamento ainda provocava cerca de 12 quilômetros de congestionamento no Rodoanel. As faixas foram bloqueadas por volta das 6h40.



O reflexo do acidente também atingiu a Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), onde havia 11 quilômetros de lentidão, ampliando o impacto no trânsito da região.