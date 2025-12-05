Trem iluminado de Natal passará por Caucaia do Alto e região; saiba quando

Locomotiva temática da Rumo retorna à região com luzes, Papai Noel e programação especial

Foto: Divulgação

A magia do Natal voltará a iluminar os trilhos de Caucaia do Alto neste mês. A Rumo, maior operadora ferroviária do país, confirmou mais uma edição do “Rumo ao Natal”, tradicional evento que reúne Papai Noel, luzes e apresentações musicais e que, no ano passado, atraiu mais de 1 milhão de pessoas ao longo de seu trajeto.

Mantenha-se a pelo menos 15 metros dos trilhos antes, durante e depois da passagem;

Escolha locais seguros para tirar fotos e gravar vídeos;

Não toque nem suba em locomotivas ou vagões, mesmo quando estiverem parados;

Crianças devem permanecer sempre próximas e sob supervisão.

Neste ano, a passagem do trem natalino está prevista para a noite de 18 de dezembro, quando a composição poderá ser vista cortando o trecho ferroviário de Caucaia do Alto. A locomotiva sairá de Canguera, em São Roque, por volta das 19h, com chegada estimada na região às 20h, embora possa haver pequenos ajustes no horário.A composição será conduzida por duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric Transportation, totalmente adornadas com luzes e enfeites que transformam a ferrovia em um espetáculo visual.O trem iluminado costuma mobilizar moradores e visitantes que se posicionam ao longo da linha férrea para acompanhar a passagem.De acordo com Tatiana Montório, coordenadora do Instituto, o evento é resultado de uma articulação conjunta entre a Rumo, prefeituras e grupos culturais que buscam valorizar a memória ferroviária. “O Rumo ao Natal é fruto de um trabalho colaborativo e também uma forma de fortalecer nossa relação com as comunidades que vivem ao redor da ferrovia”, afirmou.A Rumo reforça algumas recomendações para que o público acompanhe o trem com segurança: