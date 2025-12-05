Trem iluminado de Natal passará por Caucaia do Alto e região; saiba quando

Locomotiva temática da Rumo retorna à região com luzes, Papai Noel e programação especial
|Foto: Divulgação
A magia do Natal voltará a iluminar os trilhos de Caucaia do Alto neste mês. A Rumo, maior operadora ferroviária do país, confirmou mais uma edição do “Rumo ao Natal”, tradicional evento que reúne Papai Noel, luzes e apresentações musicais e que, no ano passado, atraiu mais de 1 milhão de pessoas ao longo de seu trajeto.
Neste ano, a passagem do trem natalino está prevista para a noite de 18 de dezembro, quando a composição poderá ser vista cortando o trecho ferroviário de Caucaia do Alto. A locomotiva sairá de Canguera, em São Roque, por volta das 19h, com chegada estimada na região às 20h, embora possa haver pequenos ajustes no horário.
A composição será conduzida por duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric Transportation, totalmente adornadas com luzes e enfeites que transformam a ferrovia em um espetáculo visual.
O trem iluminado costuma mobilizar moradores e visitantes que se posicionam ao longo da linha férrea para acompanhar a passagem.
De acordo com Tatiana Montório, coordenadora do Instituto, o evento é resultado de uma articulação conjunta entre a Rumo, prefeituras e grupos culturais que buscam valorizar a memória ferroviária. “O Rumo ao Natal é fruto de um trabalho colaborativo e também uma forma de fortalecer nossa relação com as comunidades que vivem ao redor da ferrovia”, afirmou.
Orientações de segurança
A Rumo reforça algumas recomendações para que o público acompanhe o trem com segurança:
- Mantenha-se a pelo menos 15 metros dos trilhos antes, durante e depois da passagem;
- Escolha locais seguros para tirar fotos e gravar vídeos;
- Não toque nem suba em locomotivas ou vagões, mesmo quando estiverem parados;
- Crianças devem permanecer sempre próximas e sob supervisão.