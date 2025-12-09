Câmara de Cotia terá 21 vereadores a partir de 2029; proposta foi aprovada nesta terça (9)

Segundo a justificativa do texto, o aumento acompanha o crescimento populacional do município e segue parâmetros aplicados a cidades de porte semelhante

Foto: Câmara de Cotia





A Câmara Municipal de Cotia aprovou, em segundo turno, nesta terça-feira (9), a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2025, que amplia o número de vereadores do município.

A Casa passará dos atuais 17 parlamentares para 21 a partir da legislatura de 2029.A primeira votação ocorreu em 25 de novembro, e a segunda foi concluída nesta terça, conforme exige o rito para alterações na Lei Orgânica.A proposta foi aprovada por unanimidade em ambas as sessões.Segundo a justificativa do texto, o aumento acompanha o crescimento populacional do município e segue parâmetros aplicados a cidades de porte semelhante, conforme previsão do ordenamento jurídico brasileiro.