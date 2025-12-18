Vai ter aumento na tarifa de ônibus em 2026? Veja o que dizem as prefeituras da região

A poucos dias do início do novo ano, maioria dos municípios ainda não definiu se haverá aumento no valor das passagens do transporte coletivo

Com a aproximação de 2026, prefeituras das cidades da Região Metropolitana de São Paulo ainda avaliam se haverá reajuste nas tarifas do transporte coletivo municipal. Um levantamento realizado pela TV Globo em 39 municípios da região mostra que, até o momento, apenas quatro cidades informaram oficialmente que não pretendem aumentar o valor da passagem a partir de janeiro.



Em Cotia, a prefeitura informou ao Cotia e Cia que ainda não há uma definição sobre reajuste ou congelamento da tarifa para 2026. Segundo o município, o valor da passagem segue em R$ 5,30, sem alterações até o momento.



O debate sobre o reajuste das tarifas ocorre em meio ao aumento dos custos operacionais do transporte público, como combustível, manutenção da frota e folha de pagamento. Por outro lado, o impacto direto no orçamento dos usuários também é um fator considerado pelas administrações municipais.



Enquanto algumas cidades já descartaram o aumento, a maioria dos municípios da Grande São Paulo segue analisando estudos técnicos e orçamentários antes de tomar uma decisão final. As definições devem ser anunciadas nas próximas semanas, antes do início do novo ano.

De acordo com o levantamento, as prefeituras de Itapevi, Mairiporã, Poá e Suzano afirmaram que não há previsão de reajuste na tarifa de ônibus para o início do próximo ano. Já as administrações municipais de Carapicuíba, Itapecerica da Serra, Jandira, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista não responderam aos questionamentos encaminhados pela emissora sobre o tema.A maioria das cidades consultadas afirmou que ainda não há definição sobre reajuste da tarifa para o início de 2026. Entre elas estão Arujá, Barueri, Caieiras, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santana de Parnaíba, Santo André e São Bernardo do Campo.