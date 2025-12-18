Colisão entre carro e caminhão termina com incêndio e morte na Rodovia SP-79, em Piedade

Acidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (18); pista chegou a ficar totalmente interditada

Foto: Artesp





Um grave acidente entre um veículo utilitário e um caminhão terminou com a morte de um motorista na Rodovia Raimundo Antunes Soares (SP-79), no município de Piedade, no início da tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com as informações iniciais, a colisão aconteceu por volta do meio-dia. Com o impacto da batida, os dois veículos pegaram fogo. O motorista do utilitário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.O condutor do caminhão e um passageiro que estava no veículo utilitário foram socorridos e encaminhados a um hospital da região. Não há, até o momento, informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.Com a colisão, o caminhão tombou sobre a pista, o que provocou a interdição total da rodovia às 12h25. Cerca de uma hora depois, às 13h25, o tráfego passou a operar no sistema “siga e pare”, segundo informações da concessionária responsável pelo trecho.Equipes de resgate, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária atuaram no atendimento da ocorrência e no controle do tráfego. As causas e a dinâmica do acidente ainda estão sendo apuradas pela concessionária.