Últimos dias para visitar o Papai Noel no Shopping Granja Viana

Confira os horários de atendimento do Papai Noel e programe sua visita:



📅 Dia 23/12 – das 15h às 21h

⏸ Pausa: das 18h às 19h



📅 Dia 24/12 – das 13h às 18h

⏸ Pausa: das 15h às 16h



Não deixe para a última hora! Reúna a família, venha para o Shopping Granja Viana e viva essa emoção natalina até a véspera de Natal. 💫🎅





Serviço:





Endereço Rodovia Raposo Tavares, 23.500 Lageadinho, Cotia - SP

O clima de Natal ainda toma conta do Shopping Granja Viana, e esta é a última chance para viver um dos momentos mais especiais dessa época do ano: a visita ao Papai Noel. Até o dia 24 de dezembro, o bom velhinho segue recebendo as famílias com muito carinho, atenção e aquele sorriso que encanta crianças e adultos.É a oportunidade perfeita para garantir fotos inesquecíveis, ouvir histórias, fazer pedidos e criar memórias afetivas que ficam para sempre no coração dos pequenos. Tudo isso em um ambiente preparado com decoração natalina, conforto e a magia que só o Natal proporciona.