Bom Prato de Cotia terá almoços especiais de Natal e Ano Novo

Unidade funcionará exclusivamente no almoço nos dias 24 e 31 de dezembro, com cardápios comemorativos preparados para as duas datas

Foto: Prefeitura de Cotia





A unidade do Programa Bom Prato de Cotia vai oferecer almoços especiais nas vésperas de Natal e Ano Novo, com cardápios comemorativos preparados especialmente para marcar as festividades de fim de ano.





A ação faz parte da programação estadual do programa, que contempla todas as unidades com refeições diferenciadas nessas datas.



Localizado na Rua Senador Feijó, nº 100, no centro de Cotia, o restaurante popular será um dos pontos de celebração para os frequentadores do programa, mantendo o compromisso com a alimentação de qualidade, balanceada e acessível à população.



No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o cardápio da unidade de Cotia contará com carne suína ao molho de maracujá, macarrão colorido e salada Ipanema. Para a sobremesa, será servida ameixa.



Já no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, os usuários poderão saborear lagarto ao molho madeira, acompanhado de farofa festiva e salada agridoce. A sobremesa será pêssego.

Funcionamento especial



Nos dias 24 e 31 de dezembro, o Bom Prato de Cotia, assim como as demais unidades do estado, funcionará exclusivamente no horário do almoço especial. Nesses dias, não haverá atendimento no período do jantar.



Após as datas comemorativas, a unidade de Cotia e os demais restaurantes do programa retomam o funcionamento normal, com os horários habituais e cardápio tradicional, no dia seguinte a cada feriado.



O Programa Bom Prato é uma das principais iniciativas de segurança alimentar do Estado de São Paulo e atende diariamente milhares de pessoas, garantindo refeições completas a preços acessíveis e promovendo dignidade alimentar, inclusive em datas simbólicas como o Natal e o Ano Novo.