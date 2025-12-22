Governo de SP entrega primeiro trecho do Rodoanel Norte

O trecho 1 do Rodoanel Norte soma 24 quilômetros de pistas concluídas com três faixas de rolamento
O Governo de São Paulo entregou nesta segunda-feira (22) a primeira metade do trecho norte do Rodoanel Mário Covas – do km 129 ao km 153 – entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. A operação no local tem início nesta terça-feira (23).
Após seis anos de paralisação, as obras foram retomadas pela gestão do governador Tarcísio de Freitas em abril de 2024. A abertura do primeiro trecho melhora o fluxo viário deve reduz congestionamentos e retirar os veículos pesados das marginais, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e a redução do tempo de viagem.
O trecho 1 do Rodoanel Norte soma 24 quilômetros de pistas concluídas com três faixas de rolamento, quatro túneis que somam dois quilômetros de extensão, e a construção de obras de arte especiais como pontes e viadutos. A expectativa é de que cerca de 40 mil veículos utilizem diariamente o novo trecho, mais da metade deles caminhões e carretas.
A extensão vai passar a operar com uma Base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) no km 135, equipada com estacionamento, banheiros, água potável e área de descanso. Também contará com um Centro de Controle de Operações (CCO) no km 156 e com uma base da Polícia Militar Rodoviária, que será responsável pela segurança pública no trecho.