Turista de Itapevi morre afogado após desaparecer no mar em Guarujá

Jovem de 25 anos entrou na água com familiares e amigos em área sinalizada como perigosa; caso ocorreu na Prainha Branca

Um turista de Itapevi, de 25 anos, morreu afogado após desaparecer no mar na Prainha Branca, em Guarujá, no litoral paulista. O caso foi registrado neste domingo (21) e mobilizou equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).





De acordo com os bombeiros, o jovem entrou na água acompanhado de familiares e amigos em um trecho do mar sinalizado com placas de perigo. Durante uma ação preventiva, a equipe identificou cinco banhistas em situação de risco e iniciou o resgate.Quatro pessoas foram retiradas do mar com segurança: um homem de 20 anos, uma adolescente de 15 e duas mulheres, de 49 e 52 anos. O quinto integrante do grupo, o jovem de 25 anos, submergiu e não foi mais visto.As buscas foram reforçadas com o apoio de uma embarcação de salvamento e do helicóptero Águia, que realizou varreduras aéreas na região. Após cerca de três horas, o corpo da vítima foi localizado e levado à areia para os procedimentos periciais.Segundo o GBMar, as quatro pessoas resgatadas foram liberadas no local. Entre elas estava a mãe da vítima, também moradora de Itapevi.