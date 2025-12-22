Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Osasco

Crime foi registrado como feminicídio e ocorreu na noite de sábado (20), no local onde a vítima trabalhava; suspeito está foragido

Foto: Arquivo pessoal

Uma mulher de 44 anos, identificada como Simone Pereira de Oliveira, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, na noite deste sábado (20), na rua Maria do Céu Henrique Barbosa, em Osasco. O suspeito do crime é Vagner Santos Lima, de 40 anos, que segue foragido.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço. No local, os policiais foram informados de que, após uma discussão, o homem teria esfaqueado a vítima.Simone chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Ela trabalhava como cabeleireira no mesmo local onde ocorreu o crime.Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como feminicídio e está sob investigação do 10º Distrito Policial de Osasco, que realiza diligências para localizar o suspeito e esclarecer todas as circunstâncias do crime. Exames periciais foram solicitados.