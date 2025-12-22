Raposo Tavares e Castello Branco terão trânsito carregado no Natal; veja os horários de pico

Mais de 450 mil veículos devem circular pelas duas rodovias da região entre terça (23) e domingo (28), segundo estimativas das concessionárias

Rodovia Castello Branco. Foto: Sorocabana

O trânsito nas rodovias Raposo Tavares (SP-270) e Castello Branco (SP-280) deve ficar mais intenso durante o feriado de Natal. A previsão é de que cerca de 456 mil veículos trafeguem pelas duas estradas da região entre terça-feira (23) e domingo (28), período que concentra a saída e o retorno de motoristas para as festas de fim de ano.

De acordo com os dados divulgados, a Rodovia Raposo Tavares deve receber aproximadamente 233 mil veículos ao longo do feriado. Já a Castello Branco tem estimativa de 223.316 veículos, especialmente nos trechos que ligam a região à capital paulista.Segundo as concessionárias responsáveis pela administração das rodovias, os momentos de maior movimento na saída do feriado devem ocorrer na terça-feira (23), das 16h às 20h, e na quarta-feira (24), das 9h às 14h. O retorno tende a ser mais carregado no domingo (28), principalmente entre 16h e 21h, no sentido da capital.Na Castello Branco, a expectativa é de trânsito intenso, mas sem grandes congestionamentos no trecho entre São Paulo e Araçariguama. Com o início do recesso escolar e das férias coletivas, o fluxo nas praças de pedágio de Osasco, Barueri e Itapevi deve apresentar uma redução de cerca de 30% em relação à média registrada em novembro.Durante todo o período de festas, as rodovias contarão com monitoramento em tempo real, equipes de atendimento e ações preventivas de segurança. As obras estarão suspensas entre 22 de dezembro e 2 de janeiro, sendo realizadas apenas em situações emergenciais.As concessionárias orientam que os motoristas planejem a viagem com antecedência, evitem os horários de pico e respeitem os limites de velocidade. O rodízio municipal de veículos na capital paulista estará suspenso entre 22 de dezembro e 9 de janeiro.