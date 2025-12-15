Tirullipa se apresenta nesta segunda (15) no Natal dos Sonhos, em Cotia

Espetáculo “Noel.com” será realizado às 19h, em frente à Prefeitura, e integra a programação natalina promovida pelo município

Foto: Divulgação





A programação do Natal dos Sonhos, promovida pela Prefeitura de Cotia, segue nesta segunda-feira (15) com a apresentação do palhaço e humorista Tirullipa. O espetáculo “Noel.com” acontece às 19h, no palco montado em frente ao Paço Municipal.



Foto: Juliano Barbosa

Na sexta-feira (12), a Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, recebeu grande público para o acendimento das luzes natalinas e a apresentação da Cantata de Natal da Igreja Adventista. As crianças também aproveitaram os brinquedos disponibilizados gratuitamente e a presença do Papai Noel.



No sábado (13), no centro de Cotia, o acendimento das luzes ocorreu após a chuva cessar, seguido da apresentação da Cantata de Natal da Igreja Assembleia de Deus. Já no domingo (14), o público acompanhou a Cantata dos Arautos do Evangelho, que emocionou os presentes em frente à Prefeitura. Em Caucaia do Alto, os visitantes aproveitaram a iluminação natalina e as atrações da Praça dos Romeiros.



A programação do Natal dos Sonhos segue ao longo da semana. O Papai Noel receberá as crianças entre os dias 19 e 23 de dezembro.

A atração traz uma trama lúdica em que os duendes Link, Net e Bug precisam resgatar o Papai Noel, que ficou “preso” no mundo digital, para garantir a realização do Natal. A proposta mistura humor, tecnologia e tradição, com linguagem voltada para toda a família.A produção reúne elementos de circo e teatro, com acrobacias, pirotecnia e interação direta com o público. Tirullipa conduz o espetáculo com seu humor característico, adicionando momentos de descontração e mensagens relacionadas à união familiar. Um dos pontos altos do show é a chegada do Papai Noel em um trenó cenográfico.O Natal dos Sonhos foi inaugurado oficialmente na sexta-feira (12), em Caucaia do Alto, e no sábado (13), na região central de Cotia, em frente à Prefeitura. Mesmo com a chuva registrada nos primeiros dias, a programação contou com a presença de famílias nos dois locais.