Cotia segue com mais de 2 mil imóveis sem energia 6 dias após apagão

Prejuízos ao comércio e aos moradores são considerados elevados

Foto: Cotia e Cia

Seis dias após o apagão provocado por uma ventania considerada histórica na Grande São Paulo, o fornecimento de energia elétrica começou a ser normalizado na maioria dos municípios da região.

No entanto, Cotia segue como a cidade da região mais impactada pela interrupção do serviço. Segundo boletim divulgado pela concessionária Enel, mais de 2 mil imóveis no município ainda estavam sem energia na manhã desta segunda-feira (15).De acordo com a empresa, o fornecimento vem sendo restabelecido gradualmente em Cotia e nas demais cidades da região metropolitana. Apesar disso, Cotia foi o único município a amanhecer com um volume expressivo de imóveis ainda sem atendimento, o que tem gerado insatisfação entre moradores e comerciantes.A falta prolongada de energia resultou em prejuízos milionários ao comércio local e em danos significativos aos consumidores. Nos últimos dias, moradores relataram a perda de alimentos e medicamentos que precisaram ser descartados devido à ausência de refrigeração adequada. Pequenos empreendedores também enfrentaram paralisações em suas atividades, acumulando perdas financeiras.As regiões mais afetadas continuam sendo Caucaia do Alto e Tijuco Preto. Nessas localidades, moradores relatam sensação de abandono, ausência de respostas efetivas e prejuízos acumulados ao longo dos dias sem energia.Além das perdas materiais, há relatos de dificuldades para manter serviços básicos, como armazenamento de água, comunicação e o funcionamento de equipamentos essenciais.O principal ponto de insatisfação da população é a falta de informações claras por parte da concessionária. Moradores afirmam que não receberam prazos concretos para a retomada total do fornecimento de energia elétrica. Até o momento, a Enel não informou quando o serviço será restabelecido em 100% dos imóveis de Cotia.