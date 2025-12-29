Tentativa de estupro, roubo e homicídio: 17 detentos são presos durante ‘saidinha’ em SP

Fiscalização identificou quase mil infrações às regras da “saidinha” em todo o estado; casos incluem roubo, tentativa de estupro, homicídio e violência doméstica

Foto: PMSP

A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante ao menos 17 detentos beneficiados pela saída temporária que voltaram a cometer crimes durante o período do benefício.

As prisões ocorreram entre a última terça-feira (23) e a manhã deste domingo (28) e envolvem delitos como tentativa de estupro, homicídio, roubo e furto a residências.De acordo com a PM, a fiscalização realizada em todo o território paulista também identificou 865 beneficiados que descumpriram as condições impostas pela Justiça, alguns deles infringindo mais de uma regra. Ao todo, já foram registradas 994 infrações.Entre as irregularidades constatadas estão o descumprimento da permanência no município autorizado, a falta de recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 6h, a frequência a bares e casas noturnas, além do consumo de álcool ou drogas e deslocamentos para locais não permitidos.Um dos casos mais graves foi registrado em Indaiatuba, na sexta-feira (26). Um detento monitorado por tornozeleira eletrônica roubou um carro e sequestrou um idoso. Armado, o suspeito obrigou a vítima a realizar saques em caixas eletrônicos. Após denúncia, o idoso foi resgatado em Sorocaba e o criminoso preso em flagrante.Em Taubaté, no sábado (27), policiais militares abordaram um beneficiado da saída temporária que foi reconhecido por uma vítima como autor de uma tentativa de estupro. Ele foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. No mesmo município e no mesmo dia, outro beneficiado foi preso após tentar matar uma pessoa.Ainda segundo a Polícia Militar, nos dois primeiros dias da saída temporária, pelo menos quatro homens foram presos no interior do estado por violência doméstica. Em Nova Odessa, um deles foi detido após ameaçar a ex-companheira em um hospital. Em Pirangi, outro suspeito ameaçou a namorada com uma faca para conseguir dinheiro para comprar drogas.A PM informou que as ações de fiscalização seguem intensificadas em todo o estado, com o objetivo de garantir o cumprimento das determinações judiciais e coibir a prática de novos crimes durante o período da saída temporária.