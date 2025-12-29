Ano Novo deve movimentar rodovias da região; confira os horários de maior fluxo

Concessionárias reforçam atendimento e orientam motoristas a evitarem horários de pico durante a saída e o retorno do feriado
|Foto: Sorocabana
As principais rodovias da região (Raposo Tavares e Castello Branco) entram em esquema especial de operação para o feriado de Ano Novo, com expectativa de aumento no fluxo de veículos e reforço no monitoramento para garantir segurança e fluidez ao tráfego. As ações envolvem as concessionárias Ecovias Raposo Castello e Sorocabana, em parceria com a ARTESP e a Polícia Militar Rodoviária.
No sistema Ecovias Raposo Castello, a expectativa é de movimento moderado em comparação a outros feriados prolongados.
Na véspera do réveillon, quarta-feira (31), a estimativa é de que cerca de 155.163 veículos circulem pelas rodovias administradas pela concessionária, com horário crítico entre 10h e 13h.
Já no primeiro dia do ano, quinta-feira (1º), o volume deve aumentar para aproximadamente 170.423 veículos.
Os períodos de maior movimento estão previstos entre 11h e 13h e das 16h às 19h, com pico estimado por volta das 16h. As projeções ainda podem sofrer ajustes conforme a proximidade do feriado.
Já nos trechos das rodovias administrados pela concessionária Sorocabana, a expectativa é de tráfego mais intenso ao longo de todo o período de Ano Novo. Entre terça-feira (30/12) e domingo (04/01), cerca de 700 mil veículos devem circular pelas principais vias do interior paulista sob concessão.
Os picos de movimento devem se concentrar nos momentos tradicionais de saída e retorno do feriado.
Para a saída do Ano Novo, os horários de maior fluxo estão previstos para a terça-feira (30/12), das 16h às 18h, e na quarta-feira (31/12), das 9h às 12h. Já o retorno do feriado deve concentrar maior volume de veículos no domingo (04/01), entre 14h e 22h.
Durante todo o período, a operação especial de Réveillon contará com reforço no atendimento aos usuários, monitoramento constante das rodovias e ações educativas voltadas à segurança viária.
As concessionárias orientam os motoristas a planejarem a viagem com antecedência, evitarem os horários de pico sempre que possível e realizarem a manutenção preventiva dos veículos antes de pegar a estrada.
📍 Veja os horários de pico nas rodovias da região
🔹 Ecovias Raposo Castello
Terça-feira (31/12) – véspera do Ano Novo:
⏰ das 10h às 13h
Quarta-feira (01/01) – Dia 1º:
⏰ das 11h às 13h e das 16h às 19h
🔺 Pico previsto às 16h
🔹 Rodovias administradas pela Sorocabana
Saída do feriado:
Terça-feira (30/12): ⏰ das 16h às 18h
Quarta-feira (31/12): ⏰ das 9h às 12h
Retorno do feriado:
Domingo (04/01): ⏰ das 14h às 22h