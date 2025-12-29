Ano Novo deve movimentar rodovias da região; confira os horários de maior fluxo

Concessionárias reforçam atendimento e orientam motoristas a evitarem horários de pico durante a saída e o retorno do feriado

Foto: Sorocabana





As principais rodovias da região (Raposo Tavares e Castello Branco) entram em esquema especial de operação para o feriado de Ano Novo, com expectativa de aumento no fluxo de veículos e reforço no monitoramento para garantir segurança e fluidez ao tráfego. As ações envolvem as concessionárias Ecovias Raposo Castello e Sorocabana, em parceria com a ARTESP e a Polícia Militar Rodoviária.

No sistema Ecovias Raposo Castello, a expectativa é de movimento moderado em comparação a outros feriados prolongados.Na véspera do réveillon, quarta-feira (31), a estimativa é de que cerca de 155.163 veículos circulem pelas rodovias administradas pela concessionária, com horário crítico entre 10h e 13h.Já no primeiro dia do ano, quinta-feira (1º), o volume deve aumentar para aproximadamente 170.423 veículos.Os períodos de maior movimento estão previstos entre 11h e 13h e das 16h às 19h, com pico estimado por volta das 16h. As projeções ainda podem sofrer ajustes conforme a proximidade do feriado.Já nos trechos das rodovias administrados pela concessionária Sorocabana, a expectativa é de tráfego mais intenso ao longo de todo o período de Ano Novo. Entre terça-feira (30/12) e domingo (04/01), cerca de 700 mil veículos devem circular pelas principais vias do interior paulista sob concessão.Os picos de movimento devem se concentrar nos momentos tradicionais de saída e retorno do feriado.Para a saída do Ano Novo, os horários de maior fluxo estão previstos para a terça-feira (30/12), das 16h às 18h, e na quarta-feira (31/12), das 9h às 12h. Já o retorno do feriado deve concentrar maior volume de veículos no domingo (04/01), entre 14h e 22h.Durante todo o período, a operação especial de Réveillon contará com reforço no atendimento aos usuários, monitoramento constante das rodovias e ações educativas voltadas à segurança viária.As concessionárias orientam os motoristas a planejarem a viagem com antecedência, evitarem os horários de pico sempre que possível e realizarem a manutenção preventiva dos veículos antes de pegar a estrada.– véspera do Ano Novo:⏰ das 10h às 13h– Dia 1º:⏰ das 11h às 13h e das 16h às 19h🔺 Pico previsto às 16hSaída do feriado:Terça-feira (30/12): ⏰ das 16h às 18hQuarta-feira (31/12): ⏰ das 9h às 12hRetorno do feriado:Domingo (04/01): ⏰ das 14h às 22h