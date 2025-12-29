Carro atravessa muro e fica pendurado em fios de poste em Cotia

Veículo perdeu o controle durante manobra em garagem de condomínio; Enel foi acionada na madrugada e não houve feridos

Imagem: Redes Sociais

Um incidente inusitado foi registrado em Cotia após um motorista perder o controle do carro enquanto realizava uma manobra na garagem de um condomínio localizado acima do nível da rua.

O veículo atravessou o muro do imóvel e acabou ficando suspenso, apoiado nos fios de um poste de energia elétrica. A situação chamou a atenção de moradores e exigiu a intervenção da concessionária responsável pelo fornecimento de energia.A Enel foi acionada durante a madrugada para atuar no local, realizando os procedimentos de segurança necessários e restabelecendo o fornecimento de energia na região afetada. Apesar do susto, não houve registro de feridos.As circunstâncias exatas do incidente não foram detalhadas, e o caso não provocou consequências mais graves.