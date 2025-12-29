Rodoanel Oeste prevê mais de 1,3 milhão de veículos durante a Operação Ano Novo

Concessionária orienta motoristas a evitarem horários de pico para garantir viagem mais tranquila no sistema Anhanguera-Bandeirantes

Foto: Motiva





O Rodoanel Mário Covas (trecho oeste) estima a circulação de aproximadamente 1,328 milhão de veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Ano Novo. A contagem considera o período entre a zero hora de segunda-feira (29/12) e as 24 horas de quarta-feira (04/01).

Segundo a concessionária, o volume elevado de tráfego é esperado principalmente nos momentos de saída e retorno do feriado prolongado. Para garantir mais conforto e segurança aos usuários, a orientação é que os motoristas planejem a viagem e evitem os horários de maior movimento, sobretudo no primeiro dia do ano.Na saída para o feriado, o fluxo mais intenso deve ocorrer no sentido Interior, com previsão de maior movimento das 16h às 18h na terça-feira (30/12) e das 9h às 12h na quarta-feira (31/12). Já no retorno, a expectativa é de concentração de veículos no sentido Capital, especialmente no domingo (04/01), entre 14h e 22h.Durante todo o período da operação especial, equipes de atendimento e monitoramento atuarão ao longo do trecho oeste do Rodoanel, com o objetivo de garantir a fluidez do tráfego e prestar suporte aos motoristas que utilizam o sistema viário da região metropolitana.