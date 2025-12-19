Tarcísio reacende expectativas sobre Metrô em Cotia com fala sobre a Linha 22-Marrom

Governador volta a citar o projeto durante balanço de gestão e sinaliza novos passos para a linha

Foto: Governo de SP





Durante o balanço da gestão estadual em 2025, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou avanços em projetos de mobilidade sobre trilhos e confirmou que o Governo do Estado pretende autorizar a contratação do projeto da futura Linha 22-Marrom do Metrô, que deverá ligar a capital paulista ao município de Cotia, passando por Osasco.

Segundo o governador, a medida deve contemplar municípios estratégicos da Região Metropolitana Oeste.afirmou Tarcísio nesta quinta-feira (18).Embora o governador não tenha detalhado qual etapa será contratada, a expectativa é de que se trate do projeto básico, já que o Metrô de São Paulo concluiu recentemente o anteprojeto de engenharia da nova linha. De acordo com o governo estadual, o edital para a elaboração do projeto básico poderá ser lançado ainda neste ano.O traçado proposto para a Linha 22-Marrom prevê cerca de 29 quilômetros de extensão, ligando a estação Sumaré, da Linha 2-Verde, até Cotia. O percurso deve passar por regiões estratégicas como Pinheiros, Cidade Universitária da USP e Osasco.O projeto prevê a implantação de 19 estações e um tempo estimado de viagem de aproximadamente 42 minutos entre os extremos da linha. A expectativa é que o novo ramal atenda cerca de 678 mil passageiros por dia, ampliando significativamente a oferta de transporte público para a região oeste da Grande São Paulo.De acordo com as projeções, a Linha 22-Marrom deverá operar com intervalos de até 123 segundos, podendo chegar a 100 segundos nos horários de pico, com capacidade superior a 45 mil passageiros por hora e por sentido.A frota prevista será composta por 48 trens, com cinco carros cada, mais compactos em relação aos utilizados nas linhas mais antigas do sistema metroviário, o que permitirá maior eficiência operacional.