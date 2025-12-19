Em Cotia, suspeito de roubo de relógios de luxo é preso pela Polícia Civil

Crime ocorreu em Sorocaba no mês de setembro

Foto: Polícia Civil





Um homem de 28 anos foi preso nesta quinta-feira (18), em Cotia, suspeito de envolvimento em um roubo de relógios de luxo ocorrido em Sorocaba, no mês de setembro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante uma operação que cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão, voltada ao combate a crimes envolvendo a subtração de relógios de marcas renomadas, especialmente Rolex.O suspeito foi localizado e detido em sua residência, no bairro Jardim Passárgada. No imóvel, os policiais apreenderam quatro relógios, sendo dois que aparentam ser da marca Rolex e outros dois semelhantes a modelos da Bulgari.Após ser conduzido à delegacia e passar pelos procedimentos de Polícia Judiciária, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.