Sistema Cantareira despenca ao menor nível desde 2015 e acende alerta na Grande SP

Reservatórios que abastecem milhões de moradores operam na faixa de restrição e enfrentam falta de chuvas

O Sistema Cantareira, responsável por abastecer cerca de 9 milhões de moradores da Região Metropolitana de São Paulo, segue operando em situação crítica.





O conjunto de reservatórios entrou oficialmente na Faixa de Restrição, quando o nível está abaixo de 30%, ainda em setembro, ao atingir 28,3% da capacidade.



Segundo a Sabesp, o cenário resulta da estiagem prolongada e da sequência de meses com chuvas abaixo da média histórica.





Desde agosto, considerado o período mais seco de 2025, o volume de precipitação vem registrando déficit contínuo, impedindo a recuperação dos reservatórios.



Medidas para segurar a queda



Em nota, a Sabesp informou que adotou uma série de ações para frear a perda de volume do Cantareira. Desde 27 de agosto, mais de 44 bilhões de litros de água deixaram de ser retirados dos mananciais graças a medidas operacionais, como a redução da pressão da água à noite, entre 19h e 5h, período em que o consumo costuma ser menor.



A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) afirmou que o sistema se mantém dentro da curva prevista para o período seco, seguindo o modelo regulatório definido pela Arsesp. O governo reforça que, embora o nível esteja baixo, a operação atual está alinhada ao cenário esperado para esta época do ano.



Obras e interligações reforçam segurança hídrica



A Sabesp destacou ainda que, após a crise hídrica de 2014/2015, quando o Cantareira chegou a apenas 0,6% da capacidade, a companhia implementou uma série de obras estruturantes. Entre elas estão as interligações Jaguari–Atibainha e Sistema São Lourenço, além da ampliação de estações de tratamento e reservatórios.



Essas intervenções, segundo a empresa, têm aumentado a resiliência do abastecimento e colaborado para que o sistema suporte períodos mais longos de estiagem sem risco imediato de desabastecimento generalizado.