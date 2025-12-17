Shopping Granja Vianna Lança a 'Árvore Solidária' e convida clientes a espalhar afeto neste Natal

A Árvore Solidária, não é decorada com enfeites comuns, mas sim com 30 bolinhas de Natal especiais.





O Natal é, inegavelmente, a época de celebrar o afeto e a solidariedade, e o Shopping Granja Vianna tem uma iniciativa emocionante que visa levar alegria a quem mais precisa. O empreendimento lançou a 'Árvore Solidária', um convite caloroso para que toda a comunidade se una em uma verdadeira corrente de carinho e esperança.

A Árvore Solidária, localizada no Piso L1, próxima à Casa Bauducco, não é decorada com enfeites comuns, mas sim com 30 bolinhas de Natal especiais. Cada uma dessas bolinhas carrega o nome de uma pessoa atendida pela APAE de Cotia, esperando ganhar um presente neste fim de ano.

"Uma atitude simples pode transformar o Natal de quem mais precisa. Estamos muito felizes em firmar essa parceria com a APAE de Cotia e convidar nossos clientes a serem os agentes dessa transformação," afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Como Participar e Fazer a Diferença

Participar é fácil e rápido, permitindo que qualquer pessoa se torne um Papai Noel ou Mamãe Noel neste Natal:

Escolha a Bolinha: Basta ir até a Árvore Solidária e escolher uma das 30 bolinhas, adotando o nome de uma pessoa assistida pela APAE.

Compre o Presente: Com o nome em mãos, o cliente pode comprar o presente de sua escolha.

Entrega da Doação: O presente deve ser entregue no local da Árvore Solidária, no Piso L1, próximo à Casa Bauducco.

Seu gesto de generosidade fará toda a diferença e iluminará o Natal de 30 pessoas da APAE de Cotia. A campanha estará ativa até 24 de dezembro.