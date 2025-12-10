Shopping Granja Vianna celebra 15 anos com promoção de Natal que sorteia vale-compras de R$ 3 mil

Campanha “Compre, Ganhe e Concorra” presenteia clientes com panetones da Casa Bauducco e sorteará 15 vales de R$ 3 mil; ação vai de 10 a 31 de dezembro

Conteúdo de Marca: O Shopping Granja Vianna iniciou as comemorações de seus 15 anos com uma programação especial de Natal e uma promoção que promete movimentar o público.

Além das atrações temáticas da Patrulha Canina, o centro de compras lançou a campanha Compre, Ganhe e Concorra, que oferece brindes e sorteios exclusivos durante todo o mês de dezembro.Com a promoção, clientes que cadastrarem suas compras na landing page oficial a partir de 10 de dezembro ganham panetones ou chocotones da Casa Bauducco a cada R$ 500 em compras, além de concorrer a 15 vales-compras de R$ 3 mil.Marcas parceiras, como JK, Hōmu, Sleep House, Sóbrancelhas, Altenburg, Óticas Carol, Sapporo, Celutok e Kopenhagen, dobram as chances dos participantes, oferecendo um número da sorte extra a cada R$ 500 em compras.Os brindes podem ser retirados no Balcão de Trocas, localizado no piso L1, próximo à Casa Bauducco, enquanto durarem os estoques ou até 31 de dezembro., afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.Além da promoção, o empreendimento destaca uma seleção de lojas para presentes de todos os estilos: Any Any, Centauro, Chilli Beans, Polishop, Hering, Renner, Riachuelo, Natura, Makibella, O Boticário, entre outras.Período: 10 a 31 de dezembro (ou enquanto durarem os estoques)Landing page:Horário do shopping:– Segunda a sábado: 10h às 22h– Domingos e feriados: 14h às 20hLocal do Balcão de Trocas: Piso L1, próximo à Casa BauduccoEndereço: Rod. Raposo Tavares, Km 23,5 – Cotia – SP