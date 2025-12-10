Shopping Granja Vianna celebra 15 anos com promoção de Natal que sorteia vale-compras de R$ 3 mil

Campanha “Compre, Ganhe e Concorra” presenteia clientes com panetones da Casa Bauducco e sorteará 15 vales de R$ 3 mil; ação vai de 10 a 31 de dezembro
|Imagem: Divulgação
Conteúdo de Marca: O Shopping Granja Vianna iniciou as comemorações de seus 15 anos com uma programação especial de Natal e uma promoção que promete movimentar o público.
Além das atrações temáticas da Patrulha Canina, o centro de compras lançou a campanha Compre, Ganhe e Concorra, que oferece brindes e sorteios exclusivos durante todo o mês de dezembro.
Com a promoção, clientes que cadastrarem suas compras na landing page oficial a partir de 10 de dezembro ganham panetones ou chocotones da Casa Bauducco a cada R$ 500 em compras, além de concorrer a 15 vales-compras de R$ 3 mil.
Marcas parceiras, como JK, Hōmu, Sleep House, Sóbrancelhas, Altenburg, Óticas Carol, Sapporo, Celutok e Kopenhagen, dobram as chances dos participantes, oferecendo um número da sorte extra a cada R$ 500 em compras.
Os brindes podem ser retirados no Balcão de Trocas, localizado no piso L1, próximo à Casa Bauducco, enquanto durarem os estoques ou até 31 de dezembro.
“Celebramos 15 anos em 2025 e queremos proporcionar ao público um Natal inesquecível, com experiências que encantam as crianças e trazem comodidade para os adultos. É uma forma de agradecer à comunidade e marcar esta data na memória das famílias”, afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.
Além da promoção, o empreendimento destaca uma seleção de lojas para presentes de todos os estilos: Any Any, Centauro, Chilli Beans, Polishop, Hering, Renner, Riachuelo, Natura, Makibella, O Boticário, entre outras.
Promoção Compre, Ganhe e Concorra | Shopping Granja Vianna
Período: 10 a 31 de dezembro (ou enquanto durarem os estoques)
Landing page: clique aqui
Horário do shopping:
– Segunda a sábado: 10h às 22h
– Domingos e feriados: 14h às 20h
Local do Balcão de Trocas: Piso L1, próximo à Casa Bauducco
Endereço: Rod. Raposo Tavares, Km 23,5 – Cotia – SP