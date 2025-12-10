Polícia Civil faz operação em todo o estado para prender agressores de mulheres

Ação marca o encerramento dos 21 Dias de Ativismo e intensifica o cumprimento de mandados de prisão contra foragidos por violência de gênero em São Paulo

Foto: SSP





A Polícia Civil de São Paulo mobiliza equipes em todas as regiões do estado nesta quarta-feira (10) para capturar agressores de mulheres com mandados de prisão expedidos pela Justiça. A ofensiva encerra oficialmente o movimento dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, período dedicado à conscientização, prevenção e enfrentamento às diversas formas de violência de gênero.

Ao longo do dia, policiais cumprem ordens judiciais em várias cidades paulistas para tirar de circulação criminosos que estavam foragidos. A mobilização integra a Operação Hera II – SP Por Todas, iniciada em 20 de novembro, que reforça o compromisso da corporação em ampliar o combate aos crimes praticados contra mulheres.Inspirada na deusa Hera, símbolo de força e proteção feminina, a operação também destacou a atuação das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) durante o período dos 21 dias. As unidades intensificaram investigações de violência doméstica e familiar, pedidos de Medidas Protetivas de Urgência, cumprimentos de mandados de prisão, buscas e apreensões, além de ações educativas em diversas regiões do estado., afirmou a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das DDMs no estado.Desde o início da operação, em 20 de novembro, a Polícia Civil registrou mais de 21 mil boletins de ocorrência e apresentou 8,1 mil representações por medidas protetivas. Foram feitas ainda 305 representações por prisão e cumpridos quase 200 mandados judiciais. No total, 914 prisões em flagrante foram realizadas em todo o estado.A Polícia Civil deve divulgar, ainda nesta tarde, o balanço final da operação, com os números dos mandados cumpridos nesta quarta-feira.