Escola Municipal em Cotia abre inscrições para Educação de Jovens, Adultos e Idosos

As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, oferecendo a oportunidade para que trabalhadores e pessoas com outras rotinas possam retomar os estudos

Foto: Agência Brasil

A Escola Municipal Professor Doutor Osny Fleury da Silveira está com inscrições abertas para o EJAI (Educação de Jovens, Adultos e Idosos) para o primeiro semestre de 2026.

EJAI-I: do 1º ao 5º ano;

EJAI-II: do 6º ao 9º ano.



As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, oferecendo a oportunidade para que trabalhadores e pessoas com outras rotinas possam retomar os estudos.



Para se inscrever, os interessados devem comparecer à escola com os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou casamento;

RG;

CPF;

Comprovante de endereço;

Histórico escolar.

Quem não possui comprovante de escolaridade pode solicitar uma avaliação de classificação diretamente na secretaria, que definirá a etapa adequada para o início dos estudos.



A escola fica localizada na Estrada do Morro Grande, 390 – Atalaia (ao lado da UPA Atalaia).



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4703-4822. As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, oferecendo a oportunidade para que trabalhadores e pessoas com outras rotinas possam retomar os estudos.Para se inscrever, os interessados devem comparecer à escola com os seguintes documentos:Quem não possui comprovante de escolaridade pode solicitar uma avaliação de classificação diretamente na secretaria, que definirá a etapa adequada para o início dos estudos.A escola fica localizada na Estrada do Morro Grande, 390 – Atalaia (ao lado da UPA Atalaia).Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4703-4822.

A modalidade é destinada a pessoas com 15 anos ou mais que não tiveram acesso à escolarização ou não concluíram o Ensino Fundamental.O programa é dividido em duas etapas: