Escola Municipal em Cotia abre inscrições para Educação de Jovens, Adultos e Idosos

As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, oferecendo a oportunidade para que trabalhadores e pessoas com outras rotinas possam retomar os estudos
|Foto: Agência Brasil
A Escola Municipal Professor Doutor Osny Fleury da Silveira está com inscrições abertas para o EJAI (Educação de Jovens, Adultos e Idosos) para o primeiro semestre de 2026.
A modalidade é destinada a pessoas com 15 anos ou mais que não tiveram acesso à escolarização ou não concluíram o Ensino Fundamental.
O programa é dividido em duas etapas:
- EJAI-I: do 1º ao 5º ano;
- EJAI-II: do 6º ao 9º ano.
As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, oferecendo a oportunidade para que trabalhadores e pessoas com outras rotinas possam retomar os estudos.
Para se inscrever, os interessados devem comparecer à escola com os seguintes documentos:
- Certidão de nascimento ou casamento;
- RG;
- CPF;
- Comprovante de endereço;
- Histórico escolar.
Quem não possui comprovante de escolaridade pode solicitar uma avaliação de classificação diretamente na secretaria, que definirá a etapa adequada para o início dos estudos.
A escola fica localizada na Estrada do Morro Grande, 390 – Atalaia (ao lado da UPA Atalaia).
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4703-4822.