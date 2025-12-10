Escola Municipal em Cotia abre inscrições para Educação de Jovens, Adultos e Idosos

As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, oferecendo a oportunidade para que trabalhadores e pessoas com outras rotinas possam retomar os estudos

A Escola Municipal Professor Doutor Osny Fleury da Silveira está com inscrições abertas para o EJAI (Educação de Jovens, Adultos e Idosos) para o primeiro semestre de 2026.

A modalidade é destinada a pessoas com 15 anos ou mais que não tiveram acesso à escolarização ou não concluíram o Ensino Fundamental.

O programa é dividido em duas etapas:

  • EJAI-I: do 1º ao 5º ano;
  • EJAI-II: do 6º ao 9º ano.

As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, oferecendo a oportunidade para que trabalhadores e pessoas com outras rotinas possam retomar os estudos.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer à escola com os seguintes documentos:
  • Certidão de nascimento ou casamento;
  • RG;
  • CPF;
  • Comprovante de endereço;
  • Histórico escolar.

Quem não possui comprovante de escolaridade pode solicitar uma avaliação de classificação diretamente na secretaria, que definirá a etapa adequada para o início dos estudos.

A escola fica localizada na Estrada do Morro Grande, 390 – Atalaia (ao lado da UPA Atalaia).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4703-4822.
