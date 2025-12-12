Iniciativa oferece mais conforto para as compras, além da promoção de Natal e da programação especial com a Patrulha Canina
Com o Natal chegando, o Shopping Granja Vianna amplia o horário de funcionamento, oferecendo mais conforto e tempo para o público fazer suas compras e neste ano o empreendimento antecipa a temporada de horário estendido. Já neste fim de semana, dias 12 e 13, o shopping center administrado pela Alqia está de portas abertas das 10h até às 23h, retomando o horário especial na próxima quinta-feira dia 18 até 23 de dezembro. A iniciativa convida o visitante a aproveitar a promoção Compre, Ganhe e Concorra e a programação especial do Natal da Patrulha Canina.
“Ampliar o horário de funcionamento nesta época é essencial para oferecer mais praticidade e tranquilidade ao nosso público, que costuma ter uma rotina ainda mais intensa no fim do ano. Com mais tempo para escolher os presentes e aproveitar tudo o que o empreendimento oferece, garantimos uma experiência completa e confortável para todos os perfis de visitantes”, destaca Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.
O Natal da Patrulha Canina garante a diversão da criançada enquanto os pais escolhem os presentes e resolvem as pendências de fim de ano. As crianças aproveitam o Parque com os jogos do Carrinho Paw Patroller e muitas brincadeiras com escorregador radical, piscina de bolinhas, pula-pula e uma mesa repleta de atividades. As figuras de Chase e Everest prometem registros cheios de cor, alegria e muita emoção.
O ingresso custa R$ 60 por 40 minutos e dá acesso a todas as brincadeiras.
O Shopping Granja Vianna também presenteia seu público com a promoção de Natal Compre, Ganhe e Concorra. Basta lançar as notas de compras, realizadas a partir do dia 10 de dezembro, na landing page da promoção: https://promo.spotmetrics.com/sgvnatal/ . A cada R$ 500, o cliente ganha um panetone ou chocotone e um número da sorte para concorrer a 15 vale-compras de R$ 3000. As lojas JK, Hōmu, Sleep House, Sóbrancelhas, Altenburg, Óticas Carol, Sapporo, Celutok e Kopenhagen dobram as chances de ganhar, oferecendo um número da sorte a mais para quem comprar R$ 500 nas suas marcas. Lançadas as notas, é só buscar o brinde no Balcão de Trocas, localizado no piso L1, próximo à Casa Bauducco e esperar o sorteio. O mimo é limitado a um panetone ou chocotone por CPF e pode ser resgatado enquanto durarem os estoques ou até o dia 31 de dezembro.
O empreendimento também tem horário especial no dia 24, véspera do Natal, das 10h às 18h, e no dia 31, das 10h às 16h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o funcionamento das lojas, quiosques e praça de alimentação será facultativo, enquanto o cinema funciona conforme sua programação.
Horário especial de fim de ano | Shopping Granja Vianna
Dias 12 e 13 de dezembro
Funcionamento facultativo: 10h às 23h
Dia 21 de dezembro
Funcionamento: 12h às 22h
Dias 18, 19, 20, 22 e 23 de dezembro
Funcionamento estendido: 10h às 23h
Dia 24 de dezembro (Véspera de Natal)
Funcionamento: 10h às 18h
Dia 25 de dezembro (Natal)
Lojas, quiosques e praça de alimentação: funcionamento facultativo
Cinema: conforme programação
Dia 31 de dezembro (Véspera de Ano-Novo)
Funcionamento: 10h às 16h
Dia 1º de janeiro
Lojas, quiosques e praça de alimentação: funcionamento facultativo
Cinema: conforme programação
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Cotia/SP
