48 horas no escuro: Mais de 25 mil residências seguem sem luz nesta sexta em Cotia

Falta de luz ainda é reflexo do ciclone extratropical que ocorreu na quarta-feira (10).

Pelo segundo dia seguido, milhares de moradores de Cotia amanheceram sem energia elétrica. Segundo o painel em tempo real da Enel 25 mil residências seguem sem luz nesta sexta-feira (12). Já são 48 horas de apagão.

Jd. Nomura, Parque Rincão e região dos Mendes em Caucaia são alguns dos bairros totalmente no escuro.

O número de residências sem luz representa 17,91 % da rede elétrica da cidade de Cotia. Em toda a grande São Paulo ainda há mais de 800 mil clientes no escuro.







