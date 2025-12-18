Rodovia Raposo Tavares está entre as dez melhores do país, aponta ranking

Trecho entre São Paulo e Itapetininga ficou na nona posição do levantamento nacional divulgado nesta quarta-feira (17)

Foto: Vagner Santos

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) está entre as dez melhores rodovias do Brasil, de acordo com o Ranking Nacional da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgado nesta quarta-feira (17) pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

O trecho avaliado, que liga São Paulo a Itapetininga, conquistou a nona colocação no levantamento referente a 2025.O segmento da SP-270 é administrado pela Sorocabana, concessionária da Motiva, e abrange a ligação entre os municípios de Cotia e Araçoiaba da Serra. Segundo a CNT, o ranking leva em consideração critérios como estado geral da via, condições de pavimento, sinalização e geometria.Em nota, a concessionária destacou que o desempenho reflete investimentos em infraestrutura, segurança viária e tecnologia ao longo da rodovia., afirmou o diretor da concessionária, Rodrigo Monteiro.A Raposo Tavares é uma das principais ligações rodoviárias do estado de São Paulo, conectando a região oeste à capital paulista e também aos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná, importantes polos do agronegócio brasileiro.O trecho administrado pela Sorocabana possui 81 quilômetros de extensão e atende diretamente os municípios de Cotia, Vargem Grande Paulista, Mairinque, Alumínio e Araçoiaba da Serra.